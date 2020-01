La tragedia di Superga, la nazionale italiana di nuoto, la Chapecoense e tanti altri prima dell'ex campione dei Los Angeles Lakers.

di Antonio Gargano - 29/01/2020 16:46 | aggiornato 29/01/2020 16:51

La tragedia di domenica a Calabasas, a due passi da Los Angeles, ha portato via Kobe Bryant, sua figlia GiGi e altre 7 persone. L'incidente in elicottero è stta la causa della morte dell'ex stella dei Los Angeles Lakers e si aggiunge, in modo nefasto, ad un lungo elenco di vittime sportive nei disastri aerei.

Fin dagli anni '40, squadre e atleti di numerose discipline hanno scelto di spostarsi in aereo e, in alcune occasioni, sono andati incontro ad un tragico destino. Tanti casi negli ultimi 70 anni hanno scosso il mondo dello sport e l'opinione pubblica, consegnando poi al mito e alla leggenda personaggi poi diventati immortali.

Kobe Bryant è l'ultimo in ordine di tempo. La portata del tragico evento ha assunto una dimensione ancor più ampia in relazione all'atleta che è stato. Come lui, tanti altri campioni strappati al mondo troppo presto in un modo altrettanto drammatico.

La morte di Kobe Bryant è solo l'ultimo disastro aereo che ha coinvolto lo sport: dal Grande Torino alla Chapecoense

Dal Grande Torino a Kobe Bryant: le vittime dei disastri aerei

Dal 1949 al 2020, tra intere squadre e singoli personaggi dello sport, si sono registrati oltre 10 casi di incidenti aerei. Dal Grande Torino in poi, sono tanti i nomi entrati nella leggenda per la loro sorte avversa.

Il Grande Torino

Il 4 maggio 1949, mentre il Torino pluricampione d'Italia in carica si apprestava a rientrare da Lisbona dopo un'amichevole con il Benfica, l'aereo su cui viaggiavano i granata si schianta contro la collina su cui sorge la Basilica di Superga. Nessun superstite, per un totale di 31 vittime: un'intera squadra, già di per sé fortissima e divenuta leggendaria, più staff tecnico, dirigenti, equipaggio e giornalisti al seguito in Portogallo.

Marcel Cerdan

Pochi mesi più tardi, il pugile francese Marcel Cerdan si trovava a ridosso del suo incontro con Jake La Motta, in programma il 2 dicembre al Madison Square Garden. Il 27 ottobre decide di prendere un volo Parigi-New York per raggiungere la sua compagna, la cantante Edith Piaf, subito dopo uno dei suoi concerti. Quell'aereo, però, precipita ai piedi di una montagna di Sao Miguel, isola delle Azzorre. Con lui, morirono le altre 47 persone a bordo.

Marcel Cerdan

Grande pugile francese. Grande amore di Édith Piaf.

Era in tournée Édith. Gli scrisse: 'raggiungimi, non posso più stare senza di te'.

Prese il primo aereo, Marcel. Ma l'aereo precipitò. Morì, Marcel, e un po'di anche Édith. pic.twitter.com/zQGValVB94 — Beatrice (@beatrix_bix) January 25, 2020

I "Busby Babes"

Il Manchester United allenato da Matt Busby sta tornando da Belgrado dopo un match contro la Stella Rossa, valido per la Coppa dei Campioni 1957/58. Il 6 febbraio 1958, l'aereo su cui si trovano i Red Devils deve ripartire dopo una sosta a Monaco di Baviera: per le condizioni meteo avverse, il decollo non riuscì e la manovra portò il velivolo allo schianto con recinzione e abitazioni circostanti, per poi prendere fuoco. Morirono 8 calciatori del Manchester United, tra cui Duncan Edwards, considerato il più talentuoso di tutti. Si salvarono proprio Matt Busby e, tra gli altri, Bobby Charlton.

El 6 de febrero de 1958, 23 personas, entre ellas Duncan Edwards y varios jugadores del Manchester United, perdían la vida cuando el avión en que viajaban desde Belgrado se estrelló al salirse de la pista después de cumplir su única escala en Munich pic.twitter.com/BzwRShvs0S — Oz Martínez 🃏 (@OzMtz11_) January 27, 2020

La Nazionale di calcio olimpica della Danimarca

Il 16 luglio 1960, a poche settimane dalle Olimpiadi di Roma, un aereo noleggiato dalla Nazionale della Danimarca sta trasportando alcuni calciatori all'ultimo provino pre-olimpico. Il velivolo, però, precipita nello stretto di Oresund, a 50 metri dalla costa. Si salvò solo il pilota, mentre morirono 8 atleti. Erik Dyreborg, attaccante, scelse di prendere il volo successivo facendo posto a dei bagagli: scampò casualmente alla tragedia.

Solo sobrevivió el piloto. Erik Dyreborg, delantero del Frem, tenía que ser el noveno pasajero pero debido al mal tiempo se estimó que su lugar lo ocupara una cesta con material deportivo por si la segunda aeronave no podía salir hacia su destino. Esa cesta le salvó la vida. pic.twitter.com/nmTXIiJsPq — Cascarino (@cascarinos_) February 9, 2019

La Nazionale italiana di nuoto

Il 28 gennaio 1966, un aereo con a bordo una selezione della Nazionale italiana di nuoto sta atterrando all'aeroporto di Brema. Una manovra del pilota, ovvero una virata dopo aver abortito la procedura di atterraggio, portò il velivolo in stallo aerodinamico, senza che potesse intervenire con le adeguate contromisure: lo schianto al suolo provocò la morte di 46 persone, tra cui 7 nuotatori, un allenatore e un giornalista.

La Nazionale di calcio dello Zambia

A ridosso dei Mondiali del 1994, anche lo Zambia conosce la sua tragedia. Il 27 aprile 1993, la Nazionale di calcio è diretta a Dakar per affrontare il Senegal nelle fasi di qualificazione. Un guasto al motore causa l'incendio che fa precipitare l'aereo nell'Oceano Atlantico, a 500 metri da Libreville, in Gabon. Morirono tutte le 30 persone a bordo. Tra le cause, la stanchezza del pilota e un malfunzionamento delle strumentazioni di bordo.

El 27 de abril de 1993 el avión que trasladaba a la selección de Zambia rumbo a Senegal para un juego eliminatorio rumbo a Estados Unidos 94 se estrelló en el mar después de despegar del aeropuerto de Libreville, Gabón. No hubo sobrevivientes pic.twitter.com/ZhTVHle8V3 — Oz Martínez 🃏 (@OzMtz11_) January 27, 2020

L'Old Christians

Il 13 ottobre 1972, la squadra uruguaiana di rugby dell'Old Christians Club era in volo per recarsi ad un match al di là della Cordigliera delle Ande. Pur non dovendo effettuare scali, le condizioni meteo avverse imposero uno scalo a Mendoza prima di ripartire con condizioni migliori. La sosta non bastò: un errore di rotta del pilota causò lo schianto contro un massiccio montuoso in località Glaciar de las Lagrimas. Morirono 12 persone nello schianto, altre 17 durante le drammatiche operazioni di recupero, durate ben 73 giorni.

4. A Rugby Team Desperately Tried To Survive A Plane Crash



On October 13, 1972, Uruguayan Air Force Flight 571 crashed into the snowy Andes while on its way to Chile. The flight contained 45 passengers, including members of the Old Christians rugby team. pic.twitter.com/ro482LrwQA — 🌸☕️ l a ‘ b a s e ☕️🌸 (@LABELLAFLORTE) December 13, 2019

L'Alianza Lima

Tra le squadre colpite da disastri aerei c'è anche l'Alianza Lima, che l'8 dicembre 1987 rientrava da una trasferta sul campo del Deportivo Pullcapa. Il volo di ritorno fu caratterizzato da un guasto tecnico mal interpretato dall'equipaggio e dal pilota, che per recuperare la rotta dopo il problema a bordo effettuò una virata utile a rimettersi in direzione della pista d'atterraggio. La manovra portò un'ala a toccare il mare e l'aereo si inabissò al largo di Callao. Morirono 43 persone.

#OTD in 1987: Alianza Lima air disaster. A Peruvian Navy F-27 chartering football club Alianza Lima crashes off the coast of Peru, with only the pilot surviving of the 44 onboard. Investigation revealed organizational errors with crew preparation and malfunctions with the plane. pic.twitter.com/Bkn4Pcy0iS — Air Disasters OTD (@OnDisasters) December 8, 2019

La squadra di hockey su ghiaccio della Lokomotiv Yaroslavl

Nei disastri aerei accaduti dopo il 2000 c'è quello che ha coinvolto la Lokomotiv Yaroslavl, squadra russa di hockey su ghiacco che il 7 settembre 2011 era diretta a Minsk per il primo match stagionale di Kontinental Hockey League. Un fuori pista con successivo stallo aerodinamico portò l'aereo allo schianto poco dopo il decollo. Morirono 43 persone: sopravvissero l'ingegnere di volo e il giocatore Alexander Galimov, che però morì pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate.

This day in 2011: Plane crash claims KHL's Lokomotiv Yaroslavl team; 44 would die in the tragedy. No KHL games today pic.twitter.com/5CpCxmfKQD — Dave Stubbs (@Dave_Stubbs) September 7, 2015

La Chapecoense

Il calcio torna tristemente protagonista il 28 novembre 2016, quando la squadra della Chapecoense si apprestava a giocare la finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional, a Medellin. Prima di atterrare, l'aereo su cui viaggiava il team brasiliano effettuò la manovra di discesa in traiettoria circolare, per prendere tempo e risolvere problemi al quadro elettrico. Di lì a poco lo schianto tra le montagne nei pressi di Cerro Gordo, a 20 km da Rionegro. Morirono 71 persone, se ne salvarono solo 6.

Today marks the 3 year anniversary from the tragic Chapecoense plane crash.



Two days ago, Chapecoense were relegated for the first time in the team’s history 😢



Força Chape, you’ll be back ❤️ pic.twitter.com/QFasbJHr7a — EiF (@EiFSoccer) November 29, 2019

Emiliano Sala

Un anno prima di Kobe Bryant, il 20 gennaio 2019, Emiliano Sala lascia il Nantes per trasferirsi in Premier League, al Cardiff. Il club gallese organizza il volo che lo dovrebbe portare dalla Francia nella sede dei Bluebirds, ma l'aereo precipita nel Canale della Manica. Il corpo del calciatore viene ritrovato il 3 febbraio insieme ai rottami, a 67 metri di profondità. L'attaccante argentino, poco prima del decollo, aveva espresso le sue perplessità sulle condizioni del velivolo.

New pictures of Emiliano Sala plane in 'three parts' are revealed https://t.co/uCfhDiGRVn pic.twitter.com/RPKpKHKGIu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 25, 2019

Vichai Srivaddhanaprabha

Come in un filo che lo lega a Kobe Bryant, il proprietario del Leicester dei miracoli muore per un incidente in elicottero. Il 27 ottobre 2018, dopo il match tra le Foxes e il West Ham, il suo chopper decolla dal King Power Stadium, ma si schianta al suolo proprio al di fuori della struttura. Muoiono anche le altre 4 persone a bordo, il club conferma la scomparsa del suo numero uno nella giornata successiva.