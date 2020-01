La stella del PSG Angel Di Maria ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Ligue 1, diffusa da DAZN, in cui ha parlato tra i tanti argomenti del suo rapporto con i calci di punizione:

Sì, mi alleno molto sulle punizioni. Ho giocato con tanti grandi battitori, con Cristiano Ronaldo e con Messi, in Nazionale e nel Real Madrid, e poi lo stesso a Manchester con altri compagni. Le ho battute aveno in squadra gente forte, che segna tanti gol e poco a poco ho imparato anche io. Non si smette mai di imparare, si può sempre migliorare. Al Real non le calciavo mai io in partita, andavano a batterle solo Cristiano e Bale, Cristiano e Bale. Però allenarmi con loro mi ha dato fiducia e quando finalmente ho incominciato a tirarle io qui al PSG, ho iniziato anche a fare gol. È un’abilità importante, una questione di feeling. In quel momento, quando vedi com’è posizionata la barriera, dove si sistema il portiere... I tuoi compagni ti possono dare una mano sistemandosi vicino alla barriera per coprire la visuale del portiere. In quel momento, stai per battere e decidi tu qual è la soluzione migliore