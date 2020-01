L'allenatore del Torino si lamenta per la mancata espulsione di Rebic: "Con il Milan in 10 avremmo vinto al 99,9%"

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 00:16 | aggiornato 29/01/2020 00:21

Mazzarri non ci sta, voleva l'espulsione di Rebic per la sbracciata con Izzo a metà del primo tempo. L'arbitro però ha optato solo per un giallo nei confronti del croato e secondo l'allenatore del Torino questa decisione ha condizionato drasticamente l'andamento della gara di Coppa Italia contro il Milan:

Non era facile dopo la batosta di tre giorni fa, trovare la giusta determinazione e concentrazione. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, siamo andati in vantaggio meritatamente. Era da vincere, era vinta. Poi abbiamo preso gol al 91′. Ma questa partita l’ha decisa l’arbitro, con il Var. Impossibile con il Var che si verifichi una situazione del genere. Un errore clamoroso secondo noi. In partite come queste, se fossimo andati in superiorità numerica avremmo passato il turno al 99,99%.

Coppa Italia, Milan-Torino: Mazzarri furioso con gli arbitri

L'allenatore del Torino rincara la dose anche quando gli viene chiesto se abbia parlato con il presidente Urbano Cairo:

Non l’ho visto, ci siamo incrociati. Ma al di là del presidente dobbiamo analizzare la grande prestazione della mia squadra, che avrebbe meritato di vincere. Poi negli ultimi 10′ sono stati invertiti i falli, ci impedivano di ripartire. La partita oggi l’hanno decisa loro. La prestazione sbagliata oggi è quella degli arbitri.

Infine sul calciomercato: