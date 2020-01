Coppa Italia, Inter-Fiorentina 2-1: decide Barella

L'Inter supera 2-1 la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale dove affronterà il Napoli nel doppio confronto (andata il 12 febbraio e ritorno il 4 marzo). A sbloccare il match di San Siro è Candreva al 44', quando riceve palla da Lautaro Martinez in area e a porta vuota non può sbagliare col piatto mancino.

