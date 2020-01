L'attaccante italiano sarà pagato 17 milioni di euro più 3 di bonus.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 17:05 | aggiornato 29/01/2020 17:40

A Napoli è ormai tornato il sereno dopo le vittorie in Coppa Italia contro la Lazio e soprattutto in campionato contro la Juventus. Merito anche degli innesti che hanno portato nuova linfa alla squadra di Gennaro Gattuso. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano, ora sarà il turno di Andrea Petagna.

Sì, l'attaccante italiano può ormai considerarsi un giocatore del Napoli. Ma come riportato da Sky Sport, il classe 1995 rimarrà in prestito fino a giugno alla SPAL, a cui andranno 17 milioni di euro più 3 di bonus: questa la cifra che ha convinto i ferraresi a lasciar partire il loro bomber.

Petagna, che in stagione ha collezionato 8 gol e 1 assist in 21 presenze, potrà così essere ancora d'aiuto ai Semplici boys che sono in piena corsa salvezza. L'ex Atalanta sosterrà nella mattinata di giovedì le visite mediche con il Napoli. Si tratta della seconda operazione per giugno chiusa dopo quella con il Verona per Amir Rrahmani.