di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 15:45 | aggiornato 29/01/2020 15:50

Krzysztof Piatek potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Uscito tra i fischi dei tifosi rossoneri al 65' del match contro il Torino valido per i quarti di finale di Coppa Italia e vinto 4-2 ai supplementari dai Pioli boys, il centravanto polacco è richiesto in Bundesliga dall'Hertha Berlino.

Come riportato da Sky Sport, il club tedesco ha offerto 27 milioni di euro più bonus (un anno fa i rossoneri lo presero per 35 milioni dal Genoa) per avere subito l'ex Genoa a titolo definitivo. I contatti tra le parti sono in corso e nelle prossime ore si potrebbe arrivare a un accordo totale.

L'Hertha ha quindi superato la concorrenza del Tottenham, che voleva Piatek in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Una formula che non è mai piaciuta al Milan, deciso a lasciar andare il classe 1995 solo a titolo definitivo.