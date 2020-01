I nerazzurri si sono assicurati il giovane attaccante uruguaiano del Nacional.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 20:14 | aggiornato 29/01/2020 23:19

Dopo Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen, l'Inter piazza un altro colpo di calciomercato. Stavolta però si tratta di un colpo in prospettiva. Dal Nacional è infatti in arrivo il giovane attaccante Martin Satriano, classe 2001 di nazionalità uruguaiana ma con passaporto italiano. Si tratta di un giocatore - riporta Gianluca Di Marzio - che di recente era stato cercato insistentemente anche dal Cagliari, prima che si inserissero i nerazzurri in maniera decisiva e balzassero in pole. Satriano è un centravanti fisico (è altro 187 cm), di piede destro, dotato di una buona tecnica individuale. È una punta centrale, ma è in grado di muoversi pure da seconda punta o da esterno offensivo. L'Inter potrebbe prenderlo e cederlo in prestito per permettergli di fare esperienza.