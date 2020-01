L'argentino naturalizzato paraguaiano sta per tornare in Serie A: arriverà dal Pumas in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.

29/01/2020

Il Genoa si conferma una delle squadre più attive in sede di mercato. Dopo aver preso Iago Falque, Masiello, Perin, Behrami e Destro, il Grifone s'appresta ad accogliere anche Juan Manuel Iturbe, che in Serie A abbiamo già visto con le maglie di Hellas Verona, Roma e Torino.

Classe 1993, l'argentino naturalizzato paraguaiano arriverà dai messicani del Pumas in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni legato al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Il giocatore, che in questa stagione ha collezionato 2 gol e 2 assist in 20 presenze, è attesto in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di idoneità e poi firmare il contratto con la sua nuova squadra. Per il tecnico Davide Nicola è in arrivo l'ennesimo rinforzo utile per centrare la salvezza.