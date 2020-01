I viola sono vicini a un triplo colpo di mercato: manca poco per Kouamé del Genoa, Duncan del Sassuolo e Amrabat del Verona.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 17:28 | aggiornato 29/01/2020 17:54

La Fiorentina è letteralmente scatenata sul mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Viola sta per assicurarsi ben tre giocatori: Christian Kouamé, Alfred Duncan e Sofyan Amrabat. Partiamo dal primo. A sorpresa il club toscano ha messo nel mirino l'attaccante ivoriano classe '97 che è ai box per la rottura del legamento crociato rimediata lo scorso 12 novembre con la Nazionale (tornerà a maggio).

L'affare è a buon punto, il giocatore dovrebbe essere pagato 10/11 milioni di euro più molti bonus legati alle presenze e la società di Preziosi avrà una percentuale su una eventuale futura rivendita.

Da Kouamé a Duncan. Fiorentina e Sassuolo sono a lavoro per definire gli ultimi dettagli e trovare un accordo definitivo visto che tra domanda e offerta ballano circa 2 milioni di euro. A un passo anche Amrabat, valutato dall'Hellas Verona ben 20 milioni di euro. Una cifra che il patron Commisso sembra disposto a sborsare per rinforzare la squadra a disposizione di Beppe Iachini. Va ricordato che prima gli scaligeri dovranno prima riscattare il marocchino - con cittadinanza olandese - dal Brugge per poi cederlo alla Fiorentina.