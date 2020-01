Il club londinese vuole l'attaccante del Napoli subito, con la dirigenza partenopea che tentenna: offerta da 7 milioni.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 15:10 | aggiornato 29/01/2020 15:30

Il Chelsea si fionda su Dries Mertens: il club londinese, che ha la possibilità di fare acquisti nella sessione invernale dopo la fine del blocco del calciomercato, ha puntato l'attaccante del Napoli che in queste settimane ha giocato poco con Gattuso per un problema agli adduttori.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i Blues hanno già avviato i contatti con il Napoli presentando un'offerta da circa 7 milioni di euro per l'ex giocatore del PSV Eindhoven.

Per adesso il Napoli non ha ancora detto di sì, rifiutando anche l'ipotesi di cedere a titolo definitivo Mertens nel calciomercato di gennaio per poi tenerlo in prestito fino a giugno. Ma L'accordo si potrebbe trovare a breve, con il Chelsea che preso il belga liberebbe Giroud per il Tottenham. I partenopei intanto sono sempre più vicini a Petagna che sarà l'attaccante del futuro, c'è solo da capire quello di Mertens il cui contratto scadrà in estate.