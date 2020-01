Il centrocampista portoghese pronto a sbarcare in Premier League: operazione da circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 08:51 | aggiornato 29/01/2020 08:56

Il Manchester United piazza un super colpo di calciomercato: è fatta per l'arrivo di Bruno Fernandes dallo Sporting. Il centrocampista portoghese classe 1994, che in stagione ha messo insieme ben 15 gol e 14 assist in 28 presenze, sarà pagato 55 milioni di euro più bonus che potrebbero portare la cifra complessiva dell'operazione a 80 milioni di euro.

Come riportato da Goal, 10 milioni di bonus sono legati a minutaggio e presenze in campo, altri 15 sono invece più difficili da raggiungere. L'ex Udinese e Sampdoria era anche nel mirino del Barcellona, ma alla fine a spuntarla sono stati i Red Devils che stavano corteggiando da mesi il 25enne lusitano.

Già in estate sembrava che l'operazione fosse cosa fatta, e invece è stata rimandata a questa sessione invernale di mercato. Ole Gunnar Solskjaer s'appresta così ad abbracciare un super rinforzo che sarà utile per tornare in zona Champions in Premier League (lo United è quinti a -6 dal Chelsea quarto) e arrivare fino in fondo in Europa League.