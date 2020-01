Lo Chosen One ha già messo nel mirino il suo obiettivo per WrestleMania 36. E The Rated-R. ha il primo avversario.

di Marco Ercole - 28/01/2020 08:35 | aggiornato 28/01/2020 08:46

Nemmeno 24 ore dalla Royal Rumble 2020, l'attesissimo appuntamento con il wrestling WWE che ha consegnato a Drew McIntyre e Charlotte Flair due ticket per il main event di WrestleMania 36, ma che soprattutto ha portato al clamoroso ritorno di Edge nella compagnia.

Per il resto non c'è stato alcun cambio di titolo nel corso del ppv, ma già stasera potrebbe essercene uno visto che i campioni di coppia di Raw, Seth Rollins e Buddy Murphy, dovranno difendere le loro cinture contro Samoa Joe e Kevin Owens.

WWE Raw, 27 gennaio 2020

In programma per la puntata che si svolgerà nell’AT&T Center di San Antonio, Texas, anche la celebrazione del vincitore della Royal Rumble 2020, un discorso del rientrante Rated-R. Superstar e molto altro ancora, che vi racconteremo come sempre qui, nella rubrica WWE-ek Raw a cura di FOXSports.it, dove troverete WWE News e Highlights dello show.

Drew McIntyre sceglie Brock Lesnar

Drew McIntyre vs Carl Anderson e Luke Gallows

Poco dopo aver scelto di sfidare The Beast per il WWE Championship a WrestleMania, Drew McIntyre mostra il suo coraggio affrontando Luke Gallows e Karl Anderson in un handicap match.

Rey Mysterio vs MVP

Dopo aver fatto il suo ritorno elettrizzante nel Royal Rumble Match del 2020, MVP torna a Monday Night Raw per andare a scontrarsi con The Master of the 619.

Aleister Black vs Kenneth Johnson

Aleister Black ritorna a Raw con una nuova determinazione dopo aver ottenuto una sconfitta nel Royal Rumble Match.

The Viking Raiders attaccano gli AOP nel backstage

I Viking Raiders annullano ogni possibilità che AOP possano aiutare Seth Rollins e Buddy Murphy attaccandoli negli spogliatoi prima del match per i titoli dei Raw Tag Team.

Seth Rollins e Buddy Murphy (c) vs Kevin Owens e Samoa Joe

The Messiah of Monday Night e Buddy Murphy mettono i loro Raw Tag Team Titles in palio contro KO e Samoa Joe.

Andrade (c) vs Humberto Carrillo

Con Zelina Vega nel suo angolo, Andrade mette ancora una volta il suo titolo negli Stati Uniti in palio contro Humberto Carrillo in una rivincita del Royal Rumble Kickoff.

Charlotte Flair non rivela la sua scelta per WrestleMania 36

Dopo aver vinto il Royal Rumble Match femminile del 2020, The Queen lascia in sospeso l'Universo WWE su chi sfiderà a The Grandest Stage of Them All.

Charlotte Flair vs Asuka

Dopo aver vinto il Royal Rumble Match femminile del 2020, The Queen affronta la sua rivale di lunga data, Asuka, campionessa del WWE Women Tag Team.

Mojo Rawley (c) vs No Way Jose

Con il suo guardaspalle Riddick Moss all'angolo, Mojo Rawley mette il suo titolo in palio contro No Way Jose.

Lana vs Liv Morgan

Con Rusev e Bobby Lashley banditi dalla prima fila, Liv Morgan e Lana si sfidano in un match uno contro uno e portano a ebollizione la loro rivalità.

Erick Rowan vs Branden Vice

Con la sua misteriosa gabbia a bordo ring, Erick Rowan distrugge Branden Vice.

Randy Orton aggredisce Edge

Una notte dopo l'emozionante ritorno sul ring di Edge durante il Royal Rumble Match maschile del 2020, The Viper attacca spietatamente The Rated-R Superstar con una sedia d'acciaio.