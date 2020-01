Nei valori di mercato della Premier League, Eriksen figurava invece al dodicesimo posto della classifica comandata da Raheem Sterling, valutato 160 milioni. In Liga primeggia il solito Leo Messi (140 milioni), mentre in Germania il più prezioso è il diciannovenne Jadon Sancho (120). Nessuno, tuttavia, raggiunge i 200 milioni di Kylian Mbappé , davanti anche a Neymar nella classifica relativa alla Ligue 1. Di seguito, le top ten di ogni campionato.

La nuova forza dell'Inter viene sottolineata anche da Transfermarkt. Il noto sito tedesco ha infatti evidenziato come Christian Eriksen si posizionerà subito in testa alla classifica dei valori di mercato , diventando il calciatore più prezioso della Serie A grazie ai suoi 90 milioni. E scavalcando Paulo Dybala, che valutato 85 milioni ha comandato finora la graduatoria relativa al nostro campionato.

La crescita è anche quella dell'Inter, capace di portarsi a casa un top player appetito praticamente da tutte le big europee e adesso costretta a lottare per lo Scudetto fino all'ultima giornata . Young, Moses, Eriksen e ora un attaccante per far rifiatare Lukaku e Lautaro: i nerazzurri sembrano pronti a sferrare il definitivo assalto alla vetta.

