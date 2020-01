Serie A, Fiorentina: Iachini scherza su Conte

Conte si lamenta del mercato? E io mi metterò in un angolo a piangere. Battute a parte, se Antonio si lamenta avrà le sue ragioni. Ogni allenatore vorrebbe 25 titolari e possibilmente gli acquisti prima possibile, io comunque ho fiducia nella società che sta lavorando per completarci.

L'allenatore della Fiorentina opterà per un po' di turnover: in porta ci sarà Terracciano, in difesa Ceccherini sostituirà l'assente Pezzella. Il tecnico poi risponde con una battuta quando gli hanno parlato del modo in cui Conte giudica fino a questo momento il suo calciomercato:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK