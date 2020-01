Il nuovo difensore della Roma, Roger Ibanez, si presenta. Arrivato dall'Atalanta (appena 19' collezionati in stagione con la Dea) a titolo temporaneo e gratuito fino al 30 giugno 2021 (inserito l'obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus al verificarsi di determinate condizioni), il classe 1998 brasiliano ha dichiarato:

Sulle sue caratteristiche:

Sono veloce e ho la tecnica, sono abile nel colpo di testa, ma solo sul campo potrò dimostrare le mie qualità. Prima di giocare come difensore centrale ho fatto il centrocampista e posso anche ricoprire quel ruolo. Ho parlato con Fonseca e mi ha detto che gli sono piaciute le mie qualità, utili per poter giocare alla Roma ed è questo il motivo per cui sono venuto qui. La Roma è una squadra molto tecnica, mi piace molto questo modo di far girare sempre la palla. Questo è l'aspetto che conta di più nel calcio per me. Vorrei giocare, ma prima devo lavorare tanto e conoscere bene tutti i miei compagni