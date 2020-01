Accordo totale tra le due società per il trasferimento dello spagnolo: arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 20:15 | aggiornato 28/01/2020 20:53

La Roma ha trovato il sostituto di Nicolò Zaniolo per il resto della stagione. Si tratta di Carles Perez, esterno del Barcellona classe 1998 che si trasferirà in giallorosso in questa sessione di mercato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

Come riporta Sky Sport, le due società hanno trovato l'accordo senza l'inserimento di un diritto di recompra, con i catalani che però si sono riservati una prelazione futura.

Nelle prossime ore il 21enne iberico, che in stagione messo insieme 3 gol e 3 assist in 13 presenze, arriverà nella Capitale per le visite mediche di idoneità e la firma sul contratto. Perez lascia così il Barça dopo 7 anni in cui ha collezionato 92 presenze, 25 gol e 14 assist tra giovanili, squadra B e prima squadra.