La sconfitta con il Napoli non è stata digerita dalla stella della Juventus.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 09:37 | aggiornato 28/01/2020 09:42

L'atteggiamento messo in campo al San Paolo dalla Juventus non è piaciuto affatto (eufemismo) all'allenatore Maurizio Sarri. La sconfitta contro il Napoli ha fatto male, brucia ancora e bruciava ardentemente nell'immediato post partita.

La conferma arriva dalla reazione di Cristiano Ronaldo al triplice fischio: il portoghese era di cattivissimo umore (come del resto accade sempre quando arriva una sconfitta), perché nonostante sia andato a segno per l'ottava giornata consecutiva in Serie A non è riuscito ad aiutare il club bianconero a tornare a Torino con almeno un punto.

Retroscena Cristiano Ronaldo: furioso negli spogliatoi del San Paolo

Come riportato da Tuttosport, CR7 se n'è andato dal campo su tutte le furie e anche una volta arrivato negli spogliatoi avrebbe mandato degli sguardi arrabbiati e manifestato tutto il suo malumore. Il portoghese, insomma, non ha affatto digerito la sconfitta e il modo in cui questa è arrivata.

Cristiano Ronaldo voluto spronare tutti i suoi compagni di squadra proprio per questo, avvertendo sul fatto che questi cali di tensione non possano far parte di un gruppo che ambisce a primeggiare in Italia e in Europa. Proprio quello su cui intende puntare anche Maurizio Sarri, che in conferenza stampa post-partita ha indicato l'aspetto mentale come principale causa della sconfitta al San Paolo.