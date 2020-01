Il franco-tunisino era svincolato dalla scorsa estate dopo la fine del suo contratto con il Rennes.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 15:53 | aggiornato 28/01/2020 16:01

Un colpo da fenomeno. Anzi, da "Fenomeno", con la F maiuscola. Già, perché il Real Valladolid di Ronaldo riesce a mettere a segno un gran colpo in questa sessione di calciomercato, quello relativo ad Hatem Ben Arfa. Dopo 6 mesi di inattività (in estate era andato in scadenza con il Rennes), il francese trova così un club pronto ad accoglierlo.

Una nuova opportunità a 33 anni per il talentuoso franco-tunisino, che firma un contratto di sei mesi fino al termine della stagione, un periodo in cui dovrà tentare di convincere la dirigenza a prolungare i termini del rapporto. Per Ben Arfa si tratta della prima esperienza in Liga, dopo aver già giocato in Ligue 1 e Premier League nel corso della sua carriera.

Calciomercato, Ronaldo porta Ben Arfa a Valladolid

Grande entusiasmo da parte del calciatore al momento della presentazione di questo colpo di calciomercato da parte del Valladolid: