Un milione e mezzo. Questo il numero di persone, che sta aumentando esponenzialmente di secondo in secondo, che ha firmato la petizione social - lanciata sulla piattaforma Change.org - per chiedere alla NBA di cambiare logo e dedicarlo a Kobe Bryant, leggenda dei Los Angeles Lakers e dello sport scomparso tragicamente a 41 anni in un incidente aereo. Il logo attuale, che ha visto la luce nel 1971 ed è opera di Alan Siegel, rappresenta la silhouette dell'oggi 81enne Jerry West, altro ex giocatore dei Lakers.

