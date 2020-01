Ha accettato il ruolo di riserva di Szczesny, ma continua ad avere il suo spazio in squadra. Sarri lo ripete sempre, “ Buffon è fondamentale per la Juventus”. E il club bianconero si gode il giorno del compleanno del suo campione, celebrandolo con un post sui suoi canali ufficiali:

È già adesso il calciatore con più presenze nella storia della Serie A (647), ma il record è ulteriormente migliorabile. Dopo gli inizi al Parma ha legato il suo nome a quello della Juve, lasciando per appena un anno con la parentesi al Psg. Poi il ritorno, perché il richiamo della Vecchia Signora era troppo grande per non ascoltarlo.

