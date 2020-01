L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha indossato per un giorno i panni del giornalista e ha intervistato l'ex nerazzurro Christian Vieri per Inter TV.

Vieri ha preso parola:

Tu sei il giocatore che assomiglia a me. Sei mancino, alto e grosso come me. Pesiamo 100 kg (ride e Luaku lo corregge: "101!", ndr). Ora sei all'Inter, giochi per la squadra, fai gol, e soprattutto fai segnare. Riuscire a dare una mano a tutti i compagni è ancora più difficile. Io ho fatto per tanti anni il bomber, ora tocca a te. Tu e Lautaro capaci di raggiungere i miei 123 gol con l'Inter? Secondo me sì. Voi due siete la coppia di giovani attaccanti migliori che c'è in Europa. Sono sicuro che starete tantissimo nell'Inter e continuerete a fare tantissimi gol come state facendo. Siete una coppia perfetta, perché giocate l'uno per l'altro e questa è la cosa fondamentale: un po' come facevo io con Ronaldo, Crespo, Recoba. L'Inter ha sempre avuto dei grandissimi attaccanti, ora è il turno tuo e di Lautaro. Farete una valanga di gol