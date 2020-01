Coppa Italia, Pioli dopo Milan-Torino 4-2

Credo in tutti i giocatori a disposizione. Normale che un giocatore possa avere un momento di calo, ma dobbiamo continuare a lavorare e farlo bene. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante come la semifinale dove incontreremo la Juventus. La affronteremo cn la convinzione necessaria, è la più forte d'Italia ma non imbattibile. Ora penseremo al campionato. Rimaniamo concentrati e pensiamo una partita alla volta.

Sono tanti i giocatori di spessore, l'importante è che la squadra sia equilibrata. Già 4 sono tanti, ma ,'importante è entrare con l'approccio giusto. Abbiamo poi giocatori in panchina capaci di risolvere la partita a gara in corso. Dobbiamo rafforzare quei concetti che ci stanno dando ragione. Stiamo creando tante occasioni. Dobbiamo limare quelle disattenzioni ed essere più efficaci.

Nelle altre partite abbiamo concetto troppo, stasera no, abbiamo concesso il minimo indispensabile e abbiamo preso gol. Abbiamo concesso poco, la squadra è stata compatta, ha lavorato bene. Sono contento per come ha tenuto il campo con intensità e qualità. Puoi anche concedere qualcosina se poi riesci a creare tante occasioni da gol.

Bellissima partita, abbiamo giocato bene e non meritavamo di essere passati in svantaggio, avremmo dovuto chiudere prima l'incontro. Ma sono davvero molto soddisfatto. La squadra ci ha sempre creduto, ha uno spirito incredibile con tanta voglia di stare in partita. Abbiamo passato un turno difficile, ma meritatamente

