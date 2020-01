Calciomercato, per la Roma e altre cinque durerà un'ora in più

Il Consiglio Federale ha stabilito che per Sassuolo, Bologna, Parma, Brescia, Cagliari e Roma il mercato terminerà il 31 gennaio alle 21 e non alle 20 come per tutte le altre squadre.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 13:26 | aggiornato 28/01/2020 13:31

Sassuolo, Bologna, Brescia, Cagliari, Parma e Roma avranno un'ora in più per operare in sede di calciomercato. Lo ha deciso il Consiglio Federale. Se quindi per quasi tutte le squadre di Serie A sarà possibile fare operazioni in questa sessione invernale fino alle ore 20 del 31 gennaio, le sei squadre precedentemente citate avranno tempo fino alle 21. Il motivo? Sabato 1 febbraio sono in programma alle 15 Bologna-Brescia, alle 18 Cagliari-Parma e alle 20.45 Sassuolo-Roma, match valido per la 22esima giornata di Serie A. Il Consiglio Federale ha quindi deciso di accogliere la richiesta di queste società concedendo un'ora di tempo aggiuntiva. I giallorossi sono tra le squadre più attive sul mercato e potrebbero chiudere alcune operazioni proprio negli ultimi minuti.