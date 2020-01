Gli azzurri stanno per definire gli acquisti del terzino del Milan e dell'attaccante della SPAL. Quest'ultimo arriverà però a giugno.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 14:55 | aggiornato 28/01/2020 15:00

Ufficializzati Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano, il Napoli è vicino ad acquistare anche Ricardo Rodriguez e Andrea Petagna. Il terzino svizzero classe 1992 del Milan (appena 5 presenze in stagione), che sembrava destinato al Fenerbahce, sarebbe a un passo dal trasferimento alla corte di Gennaro Gattuso, tecnico che lo conosce molto bene avendolo già allenato in rossonero negli anni passati.

In attacco invece è sempre più vicino l'italiano classe 1995 della SPAL (21 presenze, 8 gol e 1 assist in stagione), per cui il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli si è spinto a offrire circa 17 milioni di euro più bonus. Si tratta di un investimento per giugno, con l'ex Atalanta che resterà a Ferrara in prestito fino al termine della stagione.