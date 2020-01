Secondo quanto riportato da Marca l'operazione è in fase di conclusione: lo spagnolo è stato richiesto da Lopetegui.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 12:32 | aggiornato 28/01/2020 12:37

Sembra essere arrivata ormai al capolinea l'avventura di Suso con il Milan. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, lo spagnolo in questa sessione di calciomercato starebbe a un passo dal tornare in Liga, dove il Siviglia è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

La trattativa è in corso e vicina a concludersi sulla base di un prestito di un anno e mezzo con riscatto da 25 milioni obbligatorio al conseguimento di determinate condizioni. Il ds del Siviglia, l'ex Roma Monchi, starebbe tentando di abbassare la cifra fissata per l'eventuale riscatto, puntando sulla volontà del calciatore.

Suso infatti non vuole più restare al Milan, dove non si sente più apprezzato. Diverso sarebbe il discorso in Spagna, visto che il giocatore è una richiesta specifica di Julen Lopetegui. L'ex commissario tecnico spagnolo ritiene necessario un innesto in questa sessione di calciomercato per rendere più competitivo il reparto d'attacco e Suso è considerato un obiettivo principale.