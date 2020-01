Le parole del manager dei Red Devils sull'attaccante cileno.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 13:08 | aggiornato 28/01/2020 13:13

In estate Alexis Sanchez lascerà sicuramente l'Inter e farà ritorno in Premier League tra le fila del Manchester United. Lo ha detto il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa:

La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto

Parole che arrivano in vista di una serie di partite in cui Alexis Sanchez potrebbe giocare dal 1' per l'imminente squalifica di Lautaro Martinez. L'ex Udinese non segna dal 28 settembre, dal successo esterno per 3-1 sulla Sampdoria.

Poi è stato a lungo ai box per infortunio (lussazione del tendine peroneo). Ora avrà nuovamente l'occasione di mettersi in mostra e incrementare il bottino stagionale di 7 presenze, 1 gol e 1 assist.