I bianconeri tornano sui loro passi: l'operazione non si fa più.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 21:04 | aggiornato 28/01/2020 21:09

Salta lo scambio Mattia De Sciglio-Layvin Kurzawa tra Juventus e PSG. Dopo aver avviato un'operazione che stava viaggiando spedita e sembrava ormai prossima alla conclusione, i bianconeri hanno cambiato idea e hanno deciso di trattenere l'esterno italiano.

Come riportato da Sky Sport, i dirigenti juventini si sono presi una notte per riflettere e valutare pro e contro dell'affare, arrivando alla conclusione che il classe 1992 possa tornare utile al tecnico Maurizio Sarri per la capacità di giocare su entrambe le fasce.

Visti anche l'infortunio di Danilo e le scialbe prestazioni di Cuadrado, si è deciso di andare avanti con chi è già in rosa e conosce perfettamente la metodologia di lavoro di Sarri. Intanto la Juve continua a sudare alla Continassa per preparare il match casalingo contro la Fiorentina in programma domenica 2 febbraio alle 12.30.