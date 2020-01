Calciomercato, per la Roma e altre cinque durerà un'ora in più

Calciomercato, per la Roma e altre cinque durerà un'ora in più

Ad annunciarlo è stato lo stesso club brasiliano: "Gabigol è nostro!". L'Inter incassa 18 milioni di euro e vanta una clausola del 20% sull'eventuale futura rivendita del ragazzo nel prossimo futuro. Oltre all'ufficialità dell'acquisto di Eriksen, insomma, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato arriva anche un'altra notizia certa che riguarda la società nerazzurra, quella appunto della cessione di Gabigol. Una storia chiusa una volta per tutte. Ora anche in via ufficiale.

Da adesso non più, perché l'amministratore delegato Beppe Marotta ha trovato un'intesa con il Flamengo (club con il quale Gabigol è riuscito a rilanciarsi in Brasile, segnando 34 gol e servendo 11 assist), che ha rilevato la totalità del cartellino del giocatore classe 1996.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK