Ma sia la Roma che Florenzi spingono per trovare l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo senza il rischio di un ritorno nella Capitale. Che ormai è pronta a salutare il suo capitano nel calciomercato di gennaio.

L'obiettivo per il Valencia non è di certo irraggiungibile dato che al momento si trova al settimo posto del campionato di Liga ma a solamente due punti dalla quarta posizione in classifica che permetterebbe l'accesso all'Europa che conta.

Il grande nodo per la cessione di Florenzi rimane quello della formula: il Valencia infatti sta proponendo alla Roma un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio nel caso in cui i Murcielagos si qualificassero alla prossima edizione della Champions League.

Gli spagnoli spingono per il terzino della Nazionale in prestito con obbligo di riscatto, ma il giocatore vuole partire a titolo definitivo: si tratta.

