L'esterno italiano vorrebbe lasciare lo Shanghai Shenhua per tornare in giallorosso.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 15:42 | aggiornato 28/01/2020 15:47

Stephan El Shaarawy vuole tornare alla Roma. Questa la notizia riportata da Sky Sport. L'attaccante classe 1992 aveva lasciato proprio i giallorossi durante la scorsa estate per trasferirsi in Cina allo Shanghai Shenhua, che per avere l'italiano aveva sborsato 16 milioni più 2 di bonus e offerto al giocatore 40 milioni in tre anni.

Ora però il 27enne avrebbe nostalgia di casa e per questo si è offerto alla Roma, che come primo obiettivo ha Carles Perez per il quale è stato raggiunto un accordo di massima col Barcellona.

El Shaarawy avrebbe intenzione di rimettere piede nel Belpaese anche per mettersi in mostra in vista dell'Europeo che si disputerà la prossima estate. Il Faraone vuole convincere il ct degli Azzurri Roberto Mancini a convocarlo a suon di prestazioni da urlo.