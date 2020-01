Nel giorno del suo 42esimo compleanno, il portierone della Juventus Gianluigi Buffon si è raccontato a Goal affrontando diversi argomenti, a cominciare dalla sconfitta subita in casa del Napoli:

È stata una sconfitta brutta, brutta nel modo e perché potevamo e dovevamo fare qualcosina di meglio. Però sono quei passaggi delicati e negativi che secondo me in una stagione servono per ritrovare una certa fame, per non dare nulla di scontato, perché inconsciamente affronti la sfida con un Napoli in grande difficoltà e anche se l’occasione dovrebbe farti alzare le antenne, hai sempre la certezza di essere in testa e comandare. Essendo uno sportivo di lunga data credo che, se fosse stata una gara determinante per la Juve per uscire dalla sfida scudetto, sono sicuro che avrebbe vinto. Questa opportunità, che a volte sembra anche dovuta perché siamo forti e lo abbiamo dimostrato, fa sì che in certi momenti non ci sia quella ferocia che invece andrebbe messa