Le parole del tennista serbo sulla leggenda dei Lakers.

di Redazione Fox Sports - 28/01/2020 15:54 | aggiornato 28/01/2020 15:59

Dopo aver battuto il canadese Milos Raonic 6-4, 6-3, 7-6 in 2 ore e 53 minuti ed essere volato in semifinale agli Australian Open, Novak Djokovic si è commosso sul centrale di Melbourne ricordando l'amico Kobe Bryant:

Non so davvero cosa dire, sono stato colto di sorpresa dalla notizia. Kobe è stato uno dei più grandi atleti della storia, un'ispirazione per me e per molte altre persone al mondo. Ho avuto la fortuna d’avere una rapporto personale con lui negli ultimi 10 anni. Quando ho avuto bisogno di consigli o supporto, lui c’è sempre stato per me: è stato un mentore, un amico. Il mio cuore è a pezzi nell’apprendere è accaduto a lui ed alla figlia…

Djokovic, entrato in campo con una felpa con le iniziali di Kobe Bryant, i numeri 8-24 e un cuore, ha proseguito così: