I tifosi romanisti avevano quindi ricevuto una "soffiata" e credevano di aver scoperto quanto preparato dai cugini. Finita qui? Macché. La Nord aveva volutamente fatto trapelare la notizia per poi sorprendere tutti con la vera scenografia, vale a dire "La Creazione di Adamo", affresco di Michelangelo Buonarroti che si può ammirare sulla volta della Cappella Sistina nei Musei Vaticani a Roma. Ad accompagnarla la scritta "la Lazio non proviene da... La Lazio è!". Insomma, si è trattato di un autentico bluff certificato da uno striscione esposto dai sostentiori biancocelesti dopo la partita: "Pensavi de avemme sgamato...".

Il derby tra Roma e Lazio valido per la 21esima giornata di Serie A è terminato 1-1. Alla rete di Edin Dzeko ha risposto Francesco Acerbi. In entrambi i gol i due portieri sono stati tutt'altro che impeccabili: prima Strakosha è uscito a vuoto favorendo il bosniaco, poi Pau Lopez si è fatto sorprendere sul calcio d'angolo di Luis Alberto permettendo al difensore di laziale di segnare un gollonzo.

