PSG, Neymar segna su rigore e dedica il gol a Kobe Bryant

Il brasiliano trasforma il rigore del definitivo 2-0 contro il Lille e poi dedica la rete alla leggenda del basket tragicamente scomparsa all'età di 41 anni.

di Redazione Fox Sports - 27/01/2020 07:38 | aggiornato 27/01/2020 07:42

Non solo il basket. Tutto il mondo dello sport piange per la tragica scomparsa di Kobe Bryant in un incidente in elicottero. Ieri sera anche Neymar ha voluto omaggiare la leggenda dei Los Angeles Lakers durante la sfida contro il Lille valida per la 21esma giornata di Ligue 1.

Al 52', sul risultato di 1-0 per i parigini (match sbloccato proprio dall'ex Barcellona con un gran destro da fuori area), il brasiliano si è incaricato della battuta di un calcio di rigore.

Il portiere dei padroni di casa, Maignan, ha intuito la traiettoria del destro del numero 10 ma non è riuscito a evitare che il pallone entrasse. Dopo che la rete si è gonfiata, Neymar ha fatto il numero 24 con le mani seguito da un gesto di preghiera verso il cielo.