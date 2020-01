Alla vigilia di Milan-Torino, gara valida per i quarti di Coppa Italia, ha parlato così a Rai Sport e Sky Sport il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli:

Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non ci saranno gli stessi giocatori da qui a sabato? Non lo so. Dobbiamo affrontare la gara contro il Torino con convinzione, è una partita importante contro un'avversaria che sarà molto agguerrita. Qualche cambio ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso. Ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra

Pioli ha proseguito così:

La squadra sta bene. Mentalmente, perché le vittorie aiutano a trovare fiducia e più convinzione nei propri mezzi, e anche fisicamente, anche se arriviamo da un periodo dove abbiamo giocato incontri ravvicinati, settimane corte, dovrò valutare bene chi ha recuperato e chi no per cercare di schierare una squadra competitiva domani sera. Arriverà un Torino che vorrà dimostrare invece di essere una buona squadra, come effettivamente è. Ha avuto una sconfitta pesante ma un passo falso può capitare a chiunque, avranno grande determinazione e spirito di rivalsa. Ma le stesse motivazioni dobbiamo averle anche noi perché vogliamo far di tutto per far proseguire il nostro momento positivo