Michael Jordan è stato uno dei primi a commentare la tragica scomparsa di Kobe Bryant, deceduto a 41 anni in un incidente in elicottero. Tramite un comunicato stampa della sua manager, Estee Portnoy, MJ ha dichiarato:

Sono terribilmente scioccato per la tragica notizia che riguarda la scomparsa di Kobe Bryant e sua figlia Gianna. Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando. Ho amato Kobe, era un fratello minore per me. Ci sentivamo spesso, mi mancheranno tantissimo le nostre conversazioni. Era un avversario duro da battere, uno dei più grandi di questo sport. Un vero talento. Kobe era anche un papà fantastico, amava profondamente la sua famiglia ed era molto orgoglioso dell’amore di sua figlia per il basket. Mia moglie Yvette si unisce alle mie condoglianze a Vanessa, i Lakers e tutti i suoi tifosi in giro per il mondo