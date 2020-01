Tra i tanti commenti piovuti dopo la tragica scomparsa di Kobe Bryant, morto a 41 anni in un incidente in elicottero, c'è anche quello del nostro Marco Belinellil Sui suoi canali social, la guardia dei San Antonio Spurs ha scritto:

Oggi è un giorno terribile. È successo qualcosa di tragico che ancora non mi capacito possa essere vero. È difficile esprimersi in questi momenti, ma non so perché pensavo che il mio eroe, il mio modello di vita, sarebbe stato immortale. E invece oggi è successo l'impossibile. Sei stato il mio giocatore preferito da quando ho iniziato a giocare a basket, sei stato il mio modello di riferimento ogni volta che mi allenavo. Ho avuto la possibilità di conoscerti. Ho avuto la possibilità di giocare contro di te e ogni volta è sempre stato un momento indimenticabile. Tutte le preghiere vanno alla famiglia. Riposa in pace insieme alla tua amata Gigi.

The best

Kobe