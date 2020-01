Le parole del manager dei Reds dopo il 2-2 contro lo Shrewsbury.

di Redazione Fox Sports - 27/01/2020 16:04 | aggiornato 27/01/2020 16:09

Il Liverpool viene fermato sul 2-2 dello Shrewsbury, squadra di terza divisione inglese, nel match valido per il quarto turno di FA Cup. Avanti di due reti in virtù del gol realizzato da Jones e dell'autogol di Love, i Reds si sono fatti riprendere dai padroni di casa che hanno agguantato il pari grazie alla doppietta di Cummings.

Momo Salah e compagni saranno quindi costretti al replay, anzi no. Già, perché in campo non scenderanno i big ma l'Under 23. Lo ha detto lo stesso manager dei campioni d'Europa in carica nella conferenza stampa tenutasi dopo la partita:

Avevo promesso ai giocatori che avremmo fatto una pausa invernale, quindi non ci saremo. Giocheranno i ragazzini e saranno guidati da Neil Critchley. Dobbiamo rispettare il benessere dei calciatori. Serve riposo, mentale e fisico. Abbiamo dovuto prendere decisioni in anticipo perché questi ragazzi hanno delle famiglie".

Dopo la partita del 1° febbraio contro il Southampton, i giocatori del Liverpool si prenderanno una pausa e torneranno ad allenarsi per preparare il match del 15 febbario contro il Norwich. Si tratta della seconda volta in stagione che i Reds si trovano costretti a snobbare una competizione. Era già successo a dicembre quando contro l'Aston Villa in Coppa di Lega giocò sempre l'Under 23.