Il match della 21esima giornata di Liga tra Atletico Madrid e Leganes è terminato 0-0 tra i fischi del Wanda Metropolitano. Nel finale di partita c'è stato un brutto episodio che ha visto protagonista un nervosissimo Ivan Cuellar, portiere dei Pepineros. Tutto è nato dall'ammonizione ricevuta per perdita di tempo nel finale di gara dall'estremo difensore. Che poco dopo è stato sanzionato col giallo per la seconda volta per aver simulato una spinta di... un raccattapalle. Già, proprio così. L'arbitro Mateu Lahoz si è accorto immediatamente della sceneggiata e lo ha espulso, in porta è così dovuto andare il terzino Jonathan Silva. Finita qui? Macché. Uscendo dal campo, Cuellar ha trovato il tempo di beccarsi anche con Alvaro Morata, dando vita a un parapiglia a cui hanno preso parte altri giocatori. La confusione è durata qualche secondo, poi è tornata la calma e il match è terminato sullo 0-0.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK