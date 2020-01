LeBron James in lacrime per la morte di Kobe Bryant

La stella dei Lakers scoppia a piangere sulla pista dell'aeroporto di Los Angeles per la morte di Bryant.

di Redazione Fox Sports - 27/01/2020 07:53 | aggiornato 27/01/2020 07:58

Stava volando con i Lakers dalla Costa Est a Los Angeles quando è stato raggiunto dalla tragica notizia della morte di Kobe Bryant a 41 anni in un incidente in elicottero. LeBron James era di ritorno da Philadelphia dove, con 29 punti messi a referto, aveva superato proprio Bryant arrivando a quota 33.655 nella classifica dei migliori marcatori all-time in NBA. Una volta messo piede sulla pista dell'aeroporto di Los Angeles, il numero 23 dei Lakers è scoppiato a piangere a dirotto. Era inconsolabile, LeBron, vagava senza meta alla ricerca di una spiegazione che non troverà. L'ultimo Tweet di Black Mamba era stato proprio per Lebron, che aveva ricevuto i complimenti dell'amico su Twitter. "Continua a migliorare il gioco LeBron, tanto rispetto fratello mio", aveva scritto Kobe.