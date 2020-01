Inter-Fiorentina; dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni

Inter-Fiorentina viene trasmessa in diretta TV dalla Rai su Rai Uno. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle 20.45 ma il collegamento inizierà qualche minuto prima. Per vedere la gara in streaming basta collegarsi a RaiPlay e accedere alla sezione dirette.

Iachini proporrà la miglior formazione possibile per la trasferta meneghina. In attacco confermati Cutrone e Chiesa, mentre Lirola e Dalbert agiranno sulle fasce, con Benassi, Pulgar e Badelj a centrocampo. A riposo precauzionale Castrovilli.

Probabile qualche cambio rispetto al campionato tra le fila dei nerazzurri, soprattutto in difesa. Il terzetto davanti ad Handanovic dovrebbe essere composto da Ranocchia, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce dovrebbero tornare Candreva e D’Ambrosio. In attacco coppia Lukaku-Sanchez.

Inter-Fiorentina è il secondo dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 29 gennaio alle 20.45. I nerazzurri hanno superato 4-1 il Cagliari agli ottavi, mentre la Viola ha sconfitto per 2-1 l’Atalanta.

