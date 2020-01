Le parole dell'ex difensore interista sul centrocampista danese.

di Redazione Fox Sports - 27/01/2020 15:04 | aggiornato 27/01/2020 15:09

A breve Christian Eriksen sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Nella giornata di ieri è stato infatti trovato l'accordo tra nerazzurri e Tottenham, a cui andranno 20 milioni di euro più la percentuale di solidarietà che ammonta a circa il 5% (1 milioni di euro).

Il giocatore, che è arrivato oggi in Italia per le visite mediche in corso presso la clinica Humanitas di Rozzano, firmerà un contratto di 4 anni e mezzo.

Il centrocampista danese potrebbe esordire già domenica prossima, 2 febbraio, nel match in programma in casa dell'Udinese. Intanto ieri ha parlato così del classe 1992 un grande ex nerazzurro come Beppe Bergomi, che a Sky Sport ha detto: