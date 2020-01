Milan-Torino: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Granata in trasferta a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia.

Milan-Torino è la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì 28 gennaio a San Siro alle 20.45. I rossoneri, forti delle tre vittorie consecutive in campionato, vogliono raggiungere le semifinali della competizione dopo aver battuto per 3-0 la SPAL agli ottavi. Il Torino, invece, è in piena crisi dopo il 7-0 subito in campionato dall’Atalanta: i granata hanno superato il Genoa nel turno precedente, vincendo 5-3 ai rigori.

Milan-Torino: probabili formazioni

Pioli dovrebbe proporre un po’ di turnover, soprattutto in difesa, dove ci sarà di nuovo Musacchio dal primo minuto, e in attacco, dove dovrebbe rivedersi Piatek. Confermato invece il centrocampo di Brescia. In porta spazio a Begovic.

Il Torino dovrebbe presentarsi con la formazione migliore a San Siro, praticamente la stessa che ha perso in campionato contro l’Atalanta ma con qualche ritocco. In difesa ci sarà Nkoulou mentre a centrocampo dovrebbe scendere Aina dal primo minuto.

Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessiè, Calhanoglu; Piatek, Leao. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meitè, Aina; Berenguer; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Dove vedere Milan-Torino in TV e streaming

Milan-Torino viene trasmessa in diretta TV da Rai Uno. Il fischio d’inizio è in programma alle 20.45 ma il collegamento inizierà qualche minuto prima. Per vedere la gara in streaming basta collegarsi a RaiPlay e seguire la diretta.