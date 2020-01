Chi potrebbe arrivare subito è Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 del Mainz che ha all'attivo in questa annata 5 presene con 2 gol. Numero non esaltanti dovuti alla lesione al menisco che lo ha tenuto ai box nella prima parte della stagione. L'anno scorso è stato invece autore di 14 reti in 34 partite.

Il club di Ferrara però sembra irremovibile: non vuole privarsi dell'ex Milan prima di giugno. E così il Napoli potrebbe ripetere l'operazione Rrahmani fatta con l'Hellas Verona, ovvero prendere il giocatore oggi e lasciarlo in prestito a Ferrara fino al termine della stagione.

Il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, è infatti alla ricerca di un attaccante e ha deciso di puntare Andrea Petagna della SPAL. Dopo una prima offerta di 20 milioni di euro, il Napoli - riporta Sky Sport - è arrivato a 22 milioni più 2 di bonus per l'attaccante classe 1995 che in stagione ha collezionato 21 presenze, 8 gol e 1 assist.

A Napoli sta tornando il sereno dopo le vittorie in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro la Juventus. E a breve la squadra di Gennaro Gattuso, dopo essersi rinforzata con Demme e Lobotka, potrebbe accogliere altri innesti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK