Un'idea che potrebbe portare benefici ad entrambe le squadre, quella di un possibile scambio tra il brasiliano ed il nazionale azzurro: società al lavoro.

di Massimiliano Rincione - 27/01/2020 13:35 | aggiornato 27/01/2020 13:40

Lucas Paquetà alla Juventus, Federico Bernardeschi al Milan. Un'idea che può diventare concreta in sede di calciomercato, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb. D'altronde, è evidente come il prodotto del settore giovanile della Fiorentina sia praticamente un pesce fuor d'acqua nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, che lo ha provato come trequartista ed ha anche tentato, con risultati insufficienti, di trasformarlo in una mezzala offensiva. Adesso, con qualsivoglia modulo che preveda l'utilizzo di esterni riposto mestamente in soffitta, non resta che prendere atto di quella che è una bocciatura tattica per l'esterno della Nazionale, che vede assottigliarsi sempre più lo spazio all'ombra della Mole con l'Europeo che incombe.

Per Paquetà, invece, la stagione attuale è stata finora da dimenticare. Arrivato nel calciomercato invernale dell'anno scorso, il brasiliano non è riuscito a confermare quanto di buono visto sotto la gestione Gattuso dello scorso semestre, con Marco Giampaolo che lo definì "troppo brasiliano" e Stefano Pioli che gli ha, di fatto, preferito tutti i compagni di reparto nel corso delle ultime partite. Addirittura il tecnico rossonero è arrivato al punto di non convocarlo per la vittoriosa trasferta del Rigamonti di Brescia, a causa di alcuni problemi d'ansia che tanto sanno di malessere per chi vuol andare via da un posto in cui non si sente più a casa.

A livello tattico, l'affare converrebbe ad ambedue le squadre considerando come Paquetà potrebbe essere l'uomo giusto per ricoprire il ruolo di trequartista nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri e come, a sua volta, Bernardeschi potrebbe trovare posto nel 4-4-2 varato ormai da diverse partite da Stefano Pioli. Insomma, una possibile win-win situation che potrebbe far contenti tutti, a patto però che si riesca a trovare una quadra tra ambedue le società. Gli intermediari, dal canto loro, sono già al lavoro e i contatti vanno avanti nell'ottica del possibile scambio tra Juve e Milan che avrebbe assolutamente del clamoroso.

Federico Bernardeschi al Milan e Lucas Paquetà alla Juventus: un'idea di scambio su cui le due società stanno attualmente ragionando.

Calciomercato Juventus: i nodi del possibile scambio

A creare qualche problema nel possibile scambio tra Paquetà e Bernardeschi sono le richieste della Juventus, che vorrebbe un conguaglio economico assieme al cartellino del calciatore verdeoro. Ipotesi, questa, non contemplata da Boban e Maldini, anche se come chiarito da TMW i contatti vanno avanti e agenti e intermediari continuano a lavorare su un affare che, qualora andasse in porto, avrebbe un eco incredibile per tempistiche e importanza dei giocatori, che potrebbero cercare e trovare rilancio in piazze comunque importantissime e pronte a dargli una chance.