Alessandro Fantozzi, ex playmaker, ricorda la leggenda dei Los Angeles Lakers.

di Redazione Fox Sports - 27/01/2020 21:56 | aggiornato 27/01/2020 22:01

"Chi mi ricordo del basket in Italia? Fantozzi, il mio idolo in Italia era Alessandro Fanntozzi". Così parlava il 19 giugno 2002 Kobe Bryant a La Gazzetta dello Sport. E proprio Alessandro Fantozzi, ex playmaker tra le tante della Libertas Livorno, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia nel corso della trasmissione "Mi Stai Sul Calcio" per ricordare la leggenda dei Lakers, tragicamente scomparsa all'età di 41 anni insieme ad altre otto persone (tra cui la figlia Gianna Maria di 13 anni) in un incidente col suo elicottero: