Il calciatore della Roma non potrà partecipare al derby di stasera in quanto infortunato.

di Redazione Fox Sports - 26/01/2020 13:29 | aggiornato 26/01/2020 13:37

Non potrà partecipare al derby della Capitale di questa sera (ore 18), ma questa domenica la ricorderà comunque per tutta la vita il centrocampista della Roma e della Nazionale di Mancini, Nicolò Zaniolo.

Il ragazzo è fermo per via del brutto infortunio rimediato contro la Juventus (legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e per questo non disponibile per la sfida con la Lazio, ha trascorso infatti la sua mattinata in Vaticano, per partecipare alla Santa Messa di Papa Francesco.

Un momento molto toccante per il giocatore della Roma, presente in qualità di uno dei 40 rappresentati di diverse categorie (la sua era quella degli sportivi) che hanno partecipato alla funzione religiosa. Così come gli altri rappresentanti, anche Nicolò Zaniolo ha ricevuto poi direttamente da Bergoglio un'edizione speciale e autografata della Bibbia.