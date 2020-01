Con la Rissa Reale si apre ufficialmente la Road to WrestleMania 36.

di Marco Ercole - 26/01/2020 21:37 | aggiornato 26/01/2020 21:55

Che la Road to WrestleMania 36 si apra, è il momento della Royal Rumble 2020. Al Minute Maid Park di Houston (Texas) va in scena uno ppv di wrestling WWE più attesi e affascinanti in assoluto, uno dei Big Four in cui viene messa in palio la possibilità di conquistare un posto nel main event dello Showcase of the Immortals in programma il 5 aprile 2020 al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida.

Prima di arrivare lì, però, occorrerà restare per ultimo sul ring e avere la meglio tra i 30 partecipanti alla Rissa Reale. Per il terzo anno consecutivo ce ne saranno due, una maschile e l'altra femminile.

WWE Royal Rumble 2020 (AGGIORNA)

Ma questi due suggestivi incontri non saranno certo gli unici della Royal Rumble 2020, un ppv che mette in palio anche il titolo Universale, con The Fiend e Daniel Bryan che si affronteranno in uno Strap Match, cioè una sfida in cui i due contendenti saranno attaccati tra loro tramite una lunga cinghia di pelle e in cui per vincere si devono toccare tutti e quattro i paletti del ring senza essere interrotti dall'avversario.

Altri incontri titolati saranno poi quello per l'Intercontinental Championship e quelli per le due cinture femminili. E poi ancora Sheamus vs Shorty G, Roman Reigns vs King Corbin e molto altro ancora.

Guarda il Kickoff gratuitamente (dalle 23)

Potrete seguire tutto come sempre nella nostra diretta scritta - con WWE News, Highlights e foto ufficiali - che inizierà alle 23 in concomitanza con l'inizio del Kickoff (il ppv comincerà ufficialmente all'una). Le due ore di pre-show saranno visibili qui di seguito gratuitamente.

Seguono aggiornamenti... (AGGIORNA QUI)