E’tutto pronto per stasera...💙 Nella notte striscioni contro Sarri in città pic.twitter.com/CxH3yHNgZo

L'accusa nei confronti dell'allenatore è quella del "tradimento" e di essere passato in un club contro il quale si era schierato nel corso della sua esperienza a Napoli . La Digos è già al lavoro per cercare di individuare gli autori degli striscioni, ma insomma il clima è già caldissimo in vista del match di questa sera tra il club ora allenato da Gattuso e la Juventus degli ex azzurri Sarri e Higuain.

