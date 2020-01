Serie A, Nainggolan: "All'Inter ero trattato un giocatorino"

Il classico gol dell'ex, con la "aggravante" del fatto di essere ancora un giocatore formalmente sotto contratto con l'Inter. Radja Nainggolan ha realizzato (con la complicità della deviazione di Bastoni) la rete dell'1-1 che ha inchiodato al pareggio i nerazzurri di Antonio Conte contro il suo Cagliari.

E il centrocampista belga ha parlato così al termine della gara ai microfoni di DAZN:

In riferimento alla non esultanza per il suo gol, poi, Nainggolan ha spiegato:

Ho molto rispetto per i tifosi dell'Inter e per gli ex compagni. Mi sentivo trattato come un giocatorino. Sono contento da una parte, per un'altra no. Auguro al meglio ai miei ex compagni.